Тренер Чалова Нагибин: Максимальная скорость Федора увеличилась до 32 км/ч

- Во-первых, мы избавили его от проблем с коленом: укрепили мышцы-стабилизаторы, увеличили мобильность суставов и снизили количество травм. Также у него выросли силовые показатели, в два раза увеличился вертикальный прыжок, количество спринтов за матч возросло со 150 до 210. Все это положительно сказывается на игре Федора, сейчас его максимальная скорость, по данным с нагрудного датчика в одной из последних игр в Базеле, составляет 32.0 км/ч.

Как продолжали работу, когда Федя играл за «Базель»? Я писал ему программы удаленно. Тренеры в «Базеле» просили, чтобы они были на английском, пришлось подтянуть язык и пользоваться переводчиком. Федя их выполнял и отчитывался мне.

Однажды Федор выполнял нашу программу, и в это время к нему подошел швейцарский специалист и сказал, что упражнения очень хорошие. Потом спросил, кто его тренер, и похвалил меня (улыбается). Я еще тогда ответил: «Скажи ему, что в моем резюме написано: «Готов к переезду»» (смеется).