Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш подписал контракт с клубом из Турции

Экс-форвард московского «Спартака» Зе Луиш продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает пресс-служба «Хатайспора», соглашение с 31-летним фуболистом рассчитано на один год.

Напомним, что Зе Луиш выступал за «Локомотив» с октября 2020-го по январь 2021 года. Всего за железнодорожников он отыграл 16 матчей, забил один гол и отдал три результативных паса.

В период с 2015 по 2019 годы нападающий защищал цвета «Спартака». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России.

Прошедшим летом Зе Луиш покинул саудовский «Аль-Таавун».