Тен Хаг заявил, что Роналду готов выходить в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил готовность форварда Криштиану Роналду выйти в стартовом составе команды на домашний матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».

Отметим, что встреча пройдет 8 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Роналду выходил в стартовом составе на матч с «Брентфордом», а также начинал игры на скамейке запасных, но готов выйти на поле с первых минут. Криштиану готов попадать в стартовый состав в большинстве матчей», — цитируют тен Хага зарубежные СМИ.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в шести матчах, не отличившись результативными действиями.