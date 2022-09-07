Линекер - об отставке Тухеля: Новый владелец «Челси» быстро начал следовать политике Абрамовича

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал увольнение немецкого тренера Томаса Тухеля из «Челси».

«Новому владельцу Тодду Боэли не потребовалось много времени, чтобы начать следовать политике своего предшественника (Романа Абрамовича) – избавляться от тренера при первом же серьезном спаде», - приводит слова экс-игрока зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что Тухель получит 13 миллионов фунтов в качестве компенсации. Лондонский клуб также выплатит 2 миллиона фунтов членам его штаба.

Напомним, что Тухель был отправлен в отставку после поражения в Лиге чемпионов от загребского «Динамо» (0:1). Он возглавлял «аристократов» с января 2021 года. «Челси» под его руководством выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.