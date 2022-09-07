СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Крылья Советов» подписали многолетний контракт с Рахмановичем

Transfermarkt оценивает боснийского футболиста в 2,8 миллиона евро.
07 сентября 2022 17:02
автор: Александр Поволоцкий

«Крылья Советов» объявили о подписании соглашения с Амаром Рахмановичем.

Как сообщает пресс-служба самарской команды, контракт с полузащитником «Коньяспора» рассчитан на три года. Боснийский футболист будет выступать в клубе РПЛ под 20-м номером.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Турции полузащитник провел пять матчей сыграл в трех встречах квалификации Лиги Европы, забив один гол.

Добавим, что »Крылья Советов» с девятью очками идут на десятом месте в таблице после восьми туров.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Индзаги назвал «Баварию» одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионом
«Интер» сыграет против немецкого клуба в ЛЧ.
07.09.2022 17:31
Футбол
«Лейпциг» в ближайшее время объявит о назначении Марко Розе
Ранее в отставку был отправлен Доменико Тедеско.
07.09.2022 17:14
Футбол
«Крылья Советов» подписали многолетний контракт с Рахмановичем
Transfermarkt оценивает боснийского футболиста в 2,8 миллиона евро.
07.09.2022 17:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
РФС запретил «Рубину» регистрировать новичков
Казанцев обязали погасить задолженность перед представителем полузащитника Александра Ломовицкого.
07.09.2022 16:56
Футбол
Тен Хаг заявил, что Роналду готов выходить в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»
Португальский футболист дебютирует в новом для себя турнире.
07.09.2022 16:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Икарди близок к переходу в «Галатасарай»
Трансфер оформят на правах аренды.
07.09.2022 16:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Линекер - об отставке Тухеля: Новый владелец «Челси» быстро начал следовать политике Абрамовича
Немецкий специалист был отправлен в отставку после от поражения от загребского «Динамо» (0:1) в Лиге чемпионов.
07.09.2022 16:41
Футбол
Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш подписал контракт с клубом из Турции
Футболист пребывал в статусе свободного агента.
07.09.2022 16:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Локомотив» отдал Бабкина в аренду «Крыльям Советов»
Соглашение рассчитано на один сезон и включает опцию выкупа футболиста.
07.09.2022 16:30
Футбол
Тухель получит 13 млн фунтов компенсации за увольнение из «Челси»
Также 2 млн будет выплачено помощника немецкого специалиста.
07.09.2022 16:15
Футбол
Немецкие тренеры вышли из моды? За что уволили Доменико Тедеско и Томаса Тухеля
7 сентября Доменико Тедеско и Томас Тухель повторили печальную участь своего соотечественника Марвина Комппера, который днем ранее был уволен из «Локомотива».
«Сыграть с Киргизией и Ираном — уже успех». Карпин — о заявке и ближайших матчах сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенную заявку команды.
Учись, Даня! Как Хачанов отомстил Кирьосу за Медведева и вышел в полуфинал US Open
Российская сенсация на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке: Карен Хачанов в упорнейшем, пятисетовом матче обыграл австралийца Ника Кирьоса - того самого, что в предыдущем раунде лишил Даниила Медведева титулов чемпиона US Open и первой ракетки мира.
У Мбаппе с Холандом 2:2, у Бензема травма, а Тедеско с Донецком наиграл на увольнение. Лига чемпионов началась с сюрпризов
Групповой этап Лиги чемпионов стартовал с сенсации: «Челси» проиграл в гостях загребскому «Динамо» (0:1). Но центральный матч был сыгран в Париже.
«Хорошее настроение» Туктамышевой и возрождение Алиева. Как звезды фигурного катания открыли сезон в Петербурге
На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге новые программы представили Елизавета Туктамышева и другие лучшие фигуристы города.
«Локо» капут? Почему в Черкизове назрела очередная «чистка»
После 8-го тура РПЛ «Локомотив» уволил Марвина Комппера, однако это явно не последняя перестановка в тренерском штабе клуба.
Левандовски идет в «Барселоне» по графику Роналду! Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
11-метровая аномалия! В нашем футболе в двух матчах из трех можно смело ставить на пенальти
По итогам 8 туров РПЛ можно констатировать взрывной рост числа назначаемых арбитрами пенальти: цифры поражают воображение.
«Проверка игры рукой? Получили команду сверху». Главный тренер «Динамо» Кудашов — о разгроме «Нефтехимика»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против Нефтехимика» (6:1).
В РПЛ возможно всё! Как в ворота «Торпедо» поставили спорный 11-метровый на 93-й минуте и дали дважды его перебить
Скучнейший матч 8-го тура РПЛ между аутсайдером чемпионата и «Ростовом» Валерия Карпина катился к нулевой ничьей, когда на поле началось форменное безумие.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика