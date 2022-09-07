«Крылья Советов» подписали многолетний контракт с Рахмановичем

«Крылья Советов» объявили о подписании соглашения с Амаром Рахмановичем.

Как сообщает пресс-служба самарской команды, контракт с полузащитником «Коньяспора» рассчитан на три года. Боснийский футболист будет выступать в клубе РПЛ под 20-м номером.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Турции полузащитник провел пять матчей сыграл в трех встречах квалификации Лиги Европы, забив один гол.

Добавим, что »Крылья Советов» с девятью очками идут на десятом месте в таблице после восьми туров.