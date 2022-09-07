Немецкий «Лейпциг» в ближайшее время объявит о назначении Марко Розе новым главным тренером команды. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб намерен подписать контракт с 45-летним немцем уже сегодня. В клубе хотят, чтобы Розе приступил к работе как можно быстрее и завтра провел первую тренировку.

Напомним, что ранее в отставку был отправлен Доменико Тедеско. Это произошло после крупного поражения от донецкого «Шахтера» (1:4) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Тедеско возглавлял команду с декабря 2021 года. Он смог привести «Лейпциг» к победе в Кубке Германии.

В чемпионате страны клуб занимает 11-е место, имея в своем активе пять очков.