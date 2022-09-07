Индзаги назвал «Баварию» одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы - «Интер», и встреча с «Баварией» - это возможность, ведь этот клуб один из трех или четырех фаворитов на трофей», - приводит слова итальянского специалиста пресс-служба миланского клуба.

Встреча между командами состоится сегодня, 7 сентября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.