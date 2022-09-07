Невин заявил, что его не шокировало увольнение Тухеля с поста главного тренера «Челси»

Экс-игрок «Челси» Пэт Невин прокомментировал увольнение немецкого тренера Томаса Тухеля из «Челси».

«Это меня удивило, но не шокировало. Нам понравился Тухель как человек и как тренер. Но «Челси» показывает плохие результаты в гостевых матчах в текущем сезоне», - приводит слова бывшего футболиста английские СМИ.

Ранее сообщалось, что Тухель получит 13 миллионов фунтов в качестве компенсации. Лондонский клуб также выплатит 2 миллиона фунтов членам его штаба.

Напомним, что Тухель был отправлен в отставку после поражения в Лиге чемпионов от загребского «Динамо» (0:1). Он возглавлял «аристократов» с января 2021 года. «Челси» под его руководством выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.