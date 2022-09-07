Тен Хаг заявил, что хочет сохранить Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался будущем нападающего команды Маркуса Рэшфорда.

«Определенно я хочу сохранить его. «Юнайтед» контролирует ситуацию. Я вижу счастливого Рэшфорда. Я вижу некоторые фазы в его игре, которые могли бы улучшить. Он приходит каждый день с улыбкой», - приводит слова специалиста зарубежные СМИ.

Добавим, что Маркус является воспитанником «красных дьяволов». Всего он провел за команду 309 матчей, забил 96 голов и отдал 30 результативных передач. В составе манкунианцев форвард стал победителем Лиги Европы, Кубка Англии, Кубка лиги и Суперкубка Англии.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года, но клуб имеет опция продления контракта на один год. Рыночная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.