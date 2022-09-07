Рафэль Бенитес: Кварацхелия представляет собой огромную угрозу для «Ливерпуля»

Бывший тренер «Ливерпуля» и «Наполи» Рафаэль Бенитес считает, что вингер итальянского клуба Хвича Кварацхелия будет очень опасен для ворот мерсисайдцев в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Имя Кварацхелии незнакомо многим людям, но он представляет собой огромную угрозу для «Ливерпуля». Когда я разговаривал с итальянскими друзьями на выходных, они сказали мне, что сейчас он лучший игрок в Италии», - приводит слова испанского специалиста зарубежные СМИ.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 7 сентября, в Неаполе. Игру обслужит бригада арбитров во главе с испанцем Карлосом Дель Серро. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.