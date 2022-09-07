Диего Коста получил разрешение на работу в Англии и подпишет контракт с «Вулверхэмптоном»

Бразильский нападающий Диего Коста перейдет в «Вулверхэмптон». Об этом сообщает итальский журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист не получил документ из-за недобора баллов по определенным категориям оценки, установленным Футбольной ассоциацией Англии.

Однако «Вулверхэмптон» подали апелляцию на решение FA, и сегодня она была принята. Бразилец полетит в Англию, чтобы обсудить последние детали трансфера. Клуб уже назначил дату медосмотра игрока и подготовил контракт сроком на один год.

Напомним, что Коста находится в статусе свободного агента после ухода из «Атлетико Минейро».