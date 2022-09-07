Защитник «Чукаричек» Роганович стал игроком «Торпедо»

Московское «Торпедо» заключило контракт с черногорским защитником Бояном Рогановичем.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, 21-летний футболист перешел в команду из сербских «Чукаричек». Детали сделки не разглашаются.

Кроме того, в «Торпедо» на правах аренды перешел молдавский полузащитник хорватского «Славена Белупо» Михаил Каймаков. С ним контракт заключен на один сезон с правом выкупа.

Отметим, что Роганович успел сыграть за «Чукарички» десять матчей во всех турнирах, в которых отдал четыре голевые передачи.