Фердинанд предложил «Челси» пригласить Роджерса на пост главного тренера

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд предложил «Челси» позвать главного тренера «Лестер» Брендана Роджерса на пост наставника команды. Накануне руководство «аристократов» отправило в отставку Томаса Тухеля.

«Я думаю, что это было бы логичное и не слишком странное назначение. Он уже работал в «Челси», а в других клубах доказал, что способен завоевывать трофеи и строить команду», - приводит слова экс-футболиста зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что Тухель получит 13 миллионов фунтов в качестве компенсации. Лондонский клуб также выплатит 2 миллиона фунтов членам его штаба.

Напомним, что Тухель был отправлен в отставку после поражения в Лиге чемпионов от загребского «Динамо» (0:1). Он возглавлял «аристократов» с января 2021 года. «Челси» под его руководством выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.