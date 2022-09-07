Карасев назначен главным арбитром матча «Ростов» – «Спартак» в 9-м туре РПЛ

Центральный матч 9-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» обслужит московский рефери Сергей Карасев.

Как соообщает пресс-служба РФС, помогать ему будут Арам Петросян и Владимир Миневич. Резервным судьей назначен Рафаэль Шафеев. За VAR будет отвечать Кирилл Левников, за AVAR – Валерий Данченко. Наконец, инспектором матча выступит Александр Колобаев.

Напомним, «Ростов» примет «Спартак» 11 сентября. Встреча начнется в 19.45 по Москве.

Другие назначения на матчи 9-го тура выглядят так: