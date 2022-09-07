Стала известна сумма неустойки, которую «Челси» может выплатить «Брайтону» за Поттера

Лондонский «Челси» будет вынужден заплатить большую неустойку в качестве отступных за возможное расторжение контракта наставника Грэма Поттера с «Брайтоном».

Как сообщают британские СМИ, речь идет около 14 миллионов евро (примерно 12 млн фунтов стерлингов).

Напомним, что сегодня в отставку был отправлен главный тренер «Челси» Томас Тухель. Накануне лондонский клуб потерпел поражение от хорватского «Динамо» (0:1) в первом туре Лиги чемпионов.

В СМИ отмечалось, что в качестве замены Тухелю рассматривается Поттер. Последний возглавил «Брайтон» в 2019 году.