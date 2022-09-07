Тухеля могли уволить из «Челси» из-за Роналду

Стала известна возможная причина увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси».

Напомним, что 49-летний специалист покинул лондонскую команду сегодня, 7 сентября.

Как сообщают британские СМИ, один из новых владельцев «Челси» хотел видеть в составе команды Криштиану Роналду. Он планировал пригласить форварда в команду.

Трансферу воспротивился Тухель, из-за этого у немца возникли споры с руководством »Челси». Это и привело к отставке специалиста.

Ранее в СМИ сообщалось, что Тухеля сменит главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер.