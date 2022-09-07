Полузащитник «Баварии» Мусиала признался, что в детстве болел за «Барселону»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала признался, что в детстве болел за «Барселону».

«Барселона» была моей любимой командой. У меня была футболка Месси. Полузащита с Хави, Иньестой и Бускетсом очаровала меня. Я всегда мог смотреть их матчи снова и снова», - приводит слова футболиста зарубежные СМИ.

Добавим, что Мусиала перешел в мюнхенский клуб из лондонского «Челси» в июле 2019 года за 200 тысяч евро. С тех пор он провел за основную команду 84 матча, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость игрока оцениватся в 65 млн евро.