Эли Даса стал игроком московского «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» объявила о переходе в команду защитника Эли Дасой.
Отмечается, что израильтянин подписал контракт на два года - до конца сезона-2023/24 с опцией продления ещё на год.
Ранее сообщалось, что зарплата футболиста в московском клубе составит 1,1 миллиона евро в сезон.
29-летний футболист являлся свободным агентом, срок его контракта с «Витессом» истек этим летом.
Отметим, что в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Даса провел 33 матча и сделал пять ассистов.
источник: ФК «Динамо» (Москва)