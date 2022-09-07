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«Аякс» разгромил дома «Рейнджерс» в первом туре Лиги чемпионов

Команды встретились в турнире впервые за 26 лет.
07 сентября 2022 21:36
автор: Александр Поволоцкий

«Аякс» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов победил «Рейнджерс» со счетом 4:0.

За команду из Амстердама отличились Эдсон Альварес (17-я минута), Стивен Бергейс (32) Мохаммед Кудус (33) и Стивен Бергвейн (80).

Отметим, что «Рейнджерс» впервые с 2010 года выступает на групповом этапе Лиги чемпионов.

Благодаря этой победе »Аякс» вышел на первое место в квартете А (три очка). «Рейнджерс» (0) располагается на четвертой строчке.

Также сегодня сыграют другие представители этой группы. «Наполи» примет «Ливерпуль». Встреча в Италии начнется в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов

Группа А

1-й тур

«Аякс» (Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотландия) - 4:0 (3:0)

Голы: Альварес, 17; Бергейс, 32; Кудус, 33; Бергвейн, 80.

источник: «Советский спорт»
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