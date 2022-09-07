«Аякс» разгромил дома «Рейнджерс» в первом туре Лиги чемпионов

«Аякс» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов победил «Рейнджерс» со счетом 4:0.
За команду из Амстердама отличились Эдсон Альварес (17-я минута), Стивен Бергейс (32) Мохаммед Кудус (33) и Стивен Бергвейн (80).
Отметим, что «Рейнджерс» впервые с 2010 года выступает на групповом этапе Лиги чемпионов.
Благодаря этой победе »Аякс» вышел на первое место в квартете А (три очка). «Рейнджерс» (0) располагается на четвертой строчке.
Также сегодня сыграют другие представители этой группы. «Наполи» примет «Ливерпуль». Встреча в Италии начнется в 22:00 по московскому времени.
Лига чемпионов
Группа А
1-й тур
«Аякс» (Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотландия) - 4:0 (3:0)
Голы: Альварес, 17; Бергейс, 32; Кудус, 33; Бергвейн, 80.
источник: «Советский спорт»