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Хет-трик Хайруллина помог СКА обыграть «Авангард» в матче КХЛ

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
07 сентября 2022 21:58

СКА на своей оказался сильнее омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу петербургского клуба.

В составе победителей хет-трик оформил Марат Хайруллин. Также одну шайбу забросил Михаил Воробьев.

Гости ответили забитым голом в исполнении Алексея Береглазова.

В следующем матче СКА примет дома минское «Динамо» (9 сентября), а «Авангард» отправится в гости к екатеринбургскому «Автомобилисту» (11 сентября).

КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА – «Авангард» – 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Голы:
1:0 – Хайруллин (Ожиганов), 26:19
2:0 – Воробьев (Федоров, Никишин), 34:38
3:0 – Хайруллин (Жафяров, Педан), 34:54
3:1 – Береглазов (Брюквин, Шарипзянов), 52:13
4:1 – Хайруллин (пустые ворота)

источник: «Советский спорт»
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