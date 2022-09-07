Хет-трик Хайруллина помог СКА обыграть «Авангард» в матче КХЛ

СКА на своей оказался сильнее омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу петербургского клуба.
В составе победителей хет-трик оформил Марат Хайруллин. Также одну шайбу забросил Михаил Воробьев.
Гости ответили забитым голом в исполнении Алексея Береглазова.
В следующем матче СКА примет дома минское «Динамо» (9 сентября), а «Авангард» отправится в гости к екатеринбургскому «Автомобилисту» (11 сентября).
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА – «Авангард» – 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Голы:
1:0 – Хайруллин (Ожиганов), 26:19
2:0 – Воробьев (Федоров, Никишин), 34:38
3:0 – Хайруллин (Жафяров, Педан), 34:54
3:1 – Береглазов (Брюквин, Шарипзянов), 52:13
4:1 – Хайруллин (пустые ворота)
источник: «Советский спорт»