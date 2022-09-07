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Йоканович прокомментировал переход Эли Дасы в «Динамо»

Футболист подписал двухлетние соглашение с бело-голубыми.
07 сентября 2022 22:12

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович отреагировал на переход защитника Эли Дасы в столичный клуб. Израильтянин подписал контракт на два года - до конца сезона-2023/24 с опцией продления ещё на год.

«Эли Даса - правый защитник, который любит подключаться в атаку. С его помощью мы полностью укомплектуем эту позицию», - приводии слова специалиста пресс-служба бело-голубых.

Ранее сообщалось, что зарплата футболиста в московском клубе составит 1,1 миллиона евро в сезон.

29-летний футболист являлся свободным агентом, срок его контракта с «Витессом» истек этим летом. В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Даса провел 33 матча и сделал пять ассистов.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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