Мерсон призвал «Челси» пригласить Зидана на пост главного тренера команды

Бывший нападающий «Арсенала» Пол Мерсон призвал «Челси» пригласить французского наставника Зинедина Зидана на пост главного тренера команды. Накануне руководство «аристократов» отправило в отставку Томаса Тухеля.

«Как мне кажется, единственный, кто подходит «Челси», это Зидан. Он не из тех, кто хочет провести в одном месте пять лет, выстраивая команду. Зидан хочет команду, полную суперзвезд, и люди будут к нему прислушиваться», - приводит слова экс-игрока зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что Тухель получит 13 миллионов фунтов в качестве компенсации. Лондонский клуб также выплатит 2 миллиона фунтов членам его штаба.

Напомним, что Тухель был отправлен в отставку после поражения в Лиге чемпионов от загребского «Динамо» (0:1). Он возглавлял «аристократов» с января 2021 года. «Челси» под его руководством выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.