Голевая передача Кварацхелии помогла «Наполи» разгромить «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов

Итальянский «Наполи» на своем поле оказался сильнее английского «Ливерпуля» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу неаполитанцев.

В составе победителей дубль оформил Петр Зелиньски (5-я минута - с пенальти и 47-я). Также по одному голу забили Андре Замбо Ангисса (31-я) и Джованни Симеоне (44-я), которому ассистировал грузинский вингер Хвича Кварацхелия.

В следующем туре «Наполи» отправится в гости к шотландскому «Рейнджерс», а «Ливерпуль» примет дома нидерландский «Аякс». Обе игры состоятся 14 сентября.