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«Атлетико» на последних минутах вырвал победу у «Порту» в первом туре Лиги чемпионов

Встреча прошла в Мадриде.
08 сентября 2022 00:02

Мадридский «Атлетико» на своем поле оказался сильнее «Порту» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «матрасников».

В составе победителей отличились Марио Эрмосо (92-я минута) и Антуан Гризманн (101-я).

Гости ответили голом в исполнении Матеуса Урибе (95-я), реализовавшего одиннадцатиметровый удар.

Добавим, что на 82-й минуте португальцы остались в меньшинстве - с поля был удален за вторую желтую карточку форвард Мехди Тареми.

В следующем туре «Атлетико» отправится в гости к немецкому «Байеру», а «Порту» примет дома бельгийский «Брюгге». Обе игры состоятся 13 сентября.

источник: «Советский спорт»
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