«Бавария» одолела «Интер», «Барселона» разгромила «Викторию Пльзень» благодаря хет-трику Левандовски

Сегодня, 7 сентября, состоялись матчи группового этапа Лиги чемпионов.

Так, мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над миланским «Интером» – 2:0. В составе победителей отличился Лерой Сане. Еще один мяч на счету Данило Д'Амброзио, который срезал его в собственные ворота.

В параллельном матче «Барселона» разгромила «Викторию Пльзень» (5:1), а главным героем встречи стал Роберт Левандовски, оформивший хет-трик. Еще два гола забили Франк Кессье и Ферран Торрес.

Таким образом, турнирное положение в группе С выглядит следующим образом:

1-е место «Барселона» – 3 очка

2-е место «Бавария» – 3 очка

3-е место «Интер» – 0 очков

4-е место «Виктория Пльзень» – 0 очков

Добавим, что во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграет в гостях с «Баварией», а «Интер» встретится на выезде с клубом из Чехии. Оба матча пройдут 13 сентября.