«Это действительно сложно принять». Клопп – о поражении «Ливерпуля» в матче против «Наполи»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его клуб потерпел гостевое поражение от «Наполи» со счетом 1:4.

Отметим, что в составе красных гол забил Луис Диас. Соперник ответил точными ударами Петра Зелиньски, отличившегося дублем, а также Андре Замбо Ангисса и Джованни Симеоне.

– Это действительно сложно принять. Но это не так сложно объяснить, если вы видели игру. Все было очевидно. Почему так произошло, я сейчас ответить не могу. Похоже, нам нужно заново искать себя. Мы должны защищаться на порядок лучше. И, конечно, «Наполи» провел очень хороший матч, а «Ливерпуль» – нет, – цитируют Клоппа британские СМИ.

В следующем туре «Наполи» отправится в гости к «Рейнджерс», а «Ливерпуль» на своем поле примет «Аякс». Обе игры состоятся 14 сентября.