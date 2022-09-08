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Нагельсман назвал заслуженной победу «Баварии» над «Интером» в матче Лиги чемпионов

Немецкая команда стартовала с победы на турнире.
08 сентября 2022 09:03
автор: Владислав Корегин

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал выездную победу своей команды над «Интером» (2:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что авторами голов в составе мюнхенцев стали Лерой Сане, а также защитник итальянского клуба Данило Д'Амброзио, отправивший мяч в свои ворота.

– Я доволен сегодняшней игрой. У нас была хорошая интенсивность на протяжении всех 90 минут. В обоих таймах у нас было по десять минут, когда мы давали сопернику пространство. Но в целом наша победа закономерна – мы ее полностью заслужили. Было важно начать с трех очков, – цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Добавим, что во втором туре «Бавария» на своем поле примет «Барселону», а «Интер» встретится на выезде с клубом из Чехии – «Викторией». Оба матча пройдут 13 сентября.

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