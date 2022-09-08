Хави: Для «Барселоны» Левандовски – лучший нападающий в Европе

Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил нападающего клуба Роберта Левандовски за его выступления за сине-гранатовых.

Отметим, что в среду, 7 сентября, польский игрок отличился хет-триком в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с Викторией из Пльзени (5:1).

– Я не знаю, лучший ли Роберт нападающий в Европе, но для нас он – лучший. Левандовски способствует нашей лучшей игре, прессингует, предлагает нам множество решений в атаке. Это абсолютная степень зрелости игрока, плюс он действует невероятно зрелищно, – приводит слова Хави пресс-служба УЕФА.

Добавим, что Левандовски пополнил состав «Барселоны» прошедшим летом, подписав с командой четырехлетний контракт. Сумма его трансфера из «Баварии» составила 45 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов. Всего за испанцев форвард провел пять матчей, забив восемь голов.