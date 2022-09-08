«Спартак» готов платить бывшему защитнику «Зенита» Мевле 750 тысяч евро в год

Стали известны возможные подробности трансфера центрального защитника «Аланьяспора» Михи Мевли из турецкого клуба в «Спартак».

Как сообщает портал «Метарейтинг», руководство красно-белых готово предложить 32-летнему словенцу краткосрочный контракт с возможностью его дальнейшего продления. При этом отмечается, что москвичи готовы платить игроку 750 тысяч евро в год.

Напомним, что Мевля выступает за «Аланьяспор» с июля 2021 года. Всего за турецкую команду он отыграл 16 матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Зенита», «Ростова» и «Сочи». В составе петербуржцев он стал чемпионом России.