«Челси» находится в шаге от подписания контракта с наставником «Брайтона» Поттером

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер близок к тому, чтобы возглавить «Челси».

По информации британских СМИ, лондонский клуб продолжает вести переговоры с 47-летним специалистом. Отмечается, что в четверг, 8 сентября, стороны могут договориться об условиях личного контракта. Ранее сообщалось, что «синие» заплатят «чайкам» около 14 миллионов евро в качестве неустойки.

Напомним, что Поттер возглавил «Брайтон» с мая 2019 года. При нем команда одержала 43 победы, 43 раза сыграла вничью и потерпела 48 поражений. Его действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Ранее «Челси» отправил Томаса Тухеля в отставку с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды.