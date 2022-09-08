«Лейпциг» объявил о назначении Розе на пост главного тренера клуба

Пресс-служба «Лейпцига» сообщила о том, что новым главным тренером команды стал Марко Розе.

Отмечается, что руководство «быков» заключило с 45-летним специалистом контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/24. Ранее из клуба был уволен экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско.

Напомним, Розе находился без команды с мая этого года после того, как покинул дортмундскую «Боруссию».

В нынешнем сезоне «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав пять очков в пяти турах. Ранее коллектив уступил «Шахтеру» (1:4) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.