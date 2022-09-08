Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев прокомментировал свое попадание в расширенный состав сборной России

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился эмоциями от попадания в расширенный список сборной России на товарищеские матчи с Киргизией и Ираном.

Отметим, что 23-летний игрок впервые получил вызов в национальную команду. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах РПЛ, пропустив 12 голов.

– Очень приятно, что тренерский штаб обратил на меня внимание. Попасть в национальную сборную – мечта абсолютно каждого. Будет приятно конкурировать и проверить себя с одними из лучших в нашей стране. Буду тренироваться и постараюсь проявить себя с лучшей стороны, – цитирует Ломаева «РБ-Спорт».

Добавим, что матч между сборными России и Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке. При этом РФС достиг договоренности о проведении товарищеской игры с Ираном в ноябре.