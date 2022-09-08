Новичок «Урала» Влут заявил, что советовался с Промесом перед своим переходом в российский клуб

Нападающий «Урала» Рай Влут прокомментировал свой трансфер в екатеринбургскую команду.

Отметим, что «шмели» заключили с футболистом из Нидерландов контракт до конца декабря 2024 года. По данным Transfermarkt, российский клуб заплатил за 27-летнего форварда 250 тысяч евро.

– Я общался с Квинси Промесом, сейчас он играет за «Спартак». Звонил ему несколько дней назад, и он очень положительно отзывался о чемпионате России. Он считает, что это очень сильная лига, с хорошими командами. Разговор с ним – не ключевой фактор, но он поспособствовал принятию решения переехать в Россию, – цитирует Влута клубная пресс-служба екатеринбуржцев.

Добавим, что Влут выступал за «Астану» с марта этого года. Всего за команду он отыграл 19 матчей, забил семь голов и отдал два результативных паса.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета ПСВ, «Хераклеса», «Эксельсиора», «НАК Бреды», «Камбюра», «Фрозиноне» и «Сент-Трюйдена».