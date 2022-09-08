«Торпедо» расторгло контракт с защитником клуба Темниковым

Пресс-служба «Торпедо» сообщила о том, что команду покинул правый защитник Иван Темников.

По информации источника, руководство автозаводцев достигло договоренности с 33-летним футболистом по поводу досрочного расторжения трудового сотрудничества.

Напомним, что Темников выступал за «Торпедо» с июля прошлого года. Всего за московский клуб он отыграл 35 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета таких команд, как московское «Динамо», «Рубин», «Нижний Новгород», «Урал», «Ахмат».