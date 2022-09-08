Экс-защитник «Спартака» Филипенко стал игроком «Урала»

Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко пополнил состав клуба чемпионата России. Футболист перешел в «Урал» на правах свободного агента.

По информации пресс-службы екатеринбуржцев, 34-летний белорус заключил с командой контракт до конца сезона-2022/23. Отмечается, что игрок уже присоединился к новому для себя коллективу и принял участие в первой тренировке «шмелей».

Напомним, что Филипенко является воспитанником академии БАТЭ. Всего в составе клуба он отыграл 235 матчей, забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Также футболист играл за солигорский «Шахтер», «Маккаби» из Тель-Авива, «Малагу», «Томь», «Сибирь» и «Ашдод».

В структуре «Спартака» Филипенко находился с 2008 по 2012 годы.