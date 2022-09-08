КДК РФС оштрафовал тренера «Спартака» Абаскаля по итогам матча РПЛ с «Зенитом»

Пресс-служба КДК РФС сообщила о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был оштрафован по итогам матча восьмого тура чемпионата России с «Зенитом» (1:2).

По информации источника, данное решение было принято в связи с тем, что во время прошедшей встречи 33-летний испанец выходил за пределы технической зоны. Тем самым, наставник красно-белых вынужден заплатить 30 тысяч рублей в качестве штрафа.

Отметим, что после восьми сыгранных туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

11 сентября подопечные Абаскаля сыграют в гостях с «Ростовом». Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.