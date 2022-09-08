Полузащитник сборной Гвинеи Сиссе подписал контракт с «Уралом»

«Урал» пополнил свой состав игроком сборной Гвинеи. Речь идет о центральном полузащитнике Ибраиме Сиссе.

В данный момент екатеринбургский клуб не сообщил о длительности контракта с 28-летним хавбеком. Согласно данным Transfermarkt, футболист присоединился к «шмелям» на правах свободного агента. В новой команде игрок будет выступать под шестым номером.

Напомним, что Сиссе является воспитанником академии «Стандарта». Всего за бельгийский клуб он отыграл 69 матчей, забил два гола и отдал три результативных передачи. Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Фулхэм» и «Мехелен».

В составе сборной Гвинеи Сиссе провел 19 встреч (1 гол).