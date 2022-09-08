В «Спартаке» опровергли слухи об интересе к полузащитнику «Урала» Гаджимурадову

Неужели и Клопп — на выход? Как «Наполи» уничтожил «Ливерпуль», а Левандовски начал Лигу чемпионов с хет-трика за «Барсу»

Юрген Клопп после поражения 1:4 в Неаполе наверняка опасается повторить в «Ливерпуле» судьбу своего соотечественника Томаса Тухеля, который был уволен из «Челси».