В «Спартаке» опровергли слухи об интересе к полузащитнику «Урала» Гаджимурадову

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на появившуюся новость о том, что московский клуб хочет подписать флангового полузащитника «Урала» Рамазана Гаджимурадова.
Ранее в СМИ стало известно, что красно-белые планируют арендовать 24-летнего футболиста до конца сезона-2022/23.
– Данную кандидатуру мы не рассматриваем, – приводит слова Мележикова портал «Метарейтинг».
Напомним, что Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года. Всего за екатеринбургский клуб он провел 46 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.
источник: «Метарейтинг»