Анри считает Мбаппе более универсальным игроком, чем Холанд

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри сравнил игру двух форвардов – Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

– Мбаппе умеет создавать и завершать. Холанд моменты не создает, он их только завершает. Мбаппе может играть в центре, справа и слева. Холанд – только в центре. В этой дуэли пока что Мбаппе остается моим фаворитом, – цитируют Анри британские СМИ.

Напомним, что в текущем сезоне 22-летний Холанд, пополнивший состав «Манчестер Сити» прошедшим летом, отличился 12 забитыми мячами и одним результативным пасом в семи матчах.

Что касается Мбаппе, то на счету 23-летнего француза девять голов в шести встречах за «ПСЖ».