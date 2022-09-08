СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Анри считает Мбаппе более универсальным игроком, чем Холанд

Бывший форвард сборной Франции оценивает своего соотечественника выше норвежца.
08 сентября 2022 15:23
автор: Владислав Корегин

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри сравнил игру двух форвардов – Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

– Мбаппе умеет создавать и завершать. Холанд моменты не создает, он их только завершает. Мбаппе может играть в центре, справа и слева. Холанд – только в центре. В этой дуэли пока что Мбаппе остается моим фаворитом, – цитируют Анри британские СМИ.

Напомним, что в текущем сезоне 22-летний Холанд, пополнивший состав «Манчестер Сити» прошедшим летом, отличился 12 забитыми мячами и одним результативным пасом в семи матчах.

Что касается Мбаппе, то на счету 23-летнего француза девять голов в шести встречах за «ПСЖ».

Это интересно:
Анри считает Мбаппе более универсальным игроком, чем Холанд
Бывший форвард сборной Франции оценивает своего соотечественника выше норвежца.
08.09.2022 15:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
В «Спартаке» опровергли слухи об интересе к полузащитнику «Урала» Гаджимурадову
Столичная команда не рассматривает кандидатуру 24-летнего игрока.
08.09.2022 14:50
Футбол
автор: Владислав Корегин
Левандовски и Мбаппе претендуют на приз лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Матчи первого тура группового этапа турнира прошли 6 и 7 сентября.
08.09.2022 14:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
Полузащитник сборной Гвинеи Сиссе подписал контракт с «Уралом»
Игрок присоединился к команде РПЛ на правах свободного агента.
08.09.2022 14:06
Футбол
автор: Владислав Корегин
КДК РФС оштрафовал тренера «Спартака» Абаскаля по итогам матча РПЛ с «Зенитом»
В прошедшей игре красно-белые уступили своему сопернику со счетом 1:2.
08.09.2022 13:26
Футбол
автор: Владислав Корегин
Экс-защитник «Спартака» Филипенко стал игроком «Урала»
Белорусский футболист подписал с командой однолетний контракт.
08.09.2022 13:11
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Торпедо» расторгло контракт с защитником клуба Темниковым
Игрок находился в команде с лета прошлого года.
08.09.2022 12:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ахмат» вновь арендовал у «Динамо» полузащитника Карапузова
В прошлом сезоне футболист также выступал за грозненский клуб.
08.09.2022 12:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
Новичок «Урала» Влут заявил, что советовался с Промесом перед своим переходом в российский клуб
В среду, 7 сентября, нидерландский игрок пополнил состав команды РПЛ.
08.09.2022 12:11
Футбол
автор: Владислав Корегин
Семь миллионов за голы в концовках! Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Такого не было восемь лет: Месси заменили! Главные цифры Лиги чемпионов
Статистические итоги стартового тура группового этапа ЛЧ-2022/23.
Неужели и Клопп — на выход? Как «Наполи» уничтожил «Ливерпуль», а Левандовски начал Лигу чемпионов с хет-трика за «Барсу»
Юрген Клопп после поражения 1:4 в Неаполе наверняка опасается повторить в «Ливерпуле» судьбу своего соотечественника Томаса Тухеля, который был уволен из «Челси».
Вальс Москвиной, одинокая Туктамышева и «сумасшедший» Коляда. Как завершились звездные прокаты в Петербурге
В заключительный день контрольных прокатов лучшие фигуристы Санкт-Петербурга показали новые произвольные программы. Хотя было одно исключение: Анастасия Мишина и Александр Галлямов исполнили короткую.
Немецкие тренеры вышли из моды? За что уволили Доменико Тедеско и Томаса Тухеля
7 сентября Доменико Тедеско и Томас Тухель повторили печальную участь своего соотечественника Марвина Комппера, который днем ранее был уволен из «Локомотива».
«Сыграть с Киргизией и Ираном — уже успех». Карпин — о заявке и ближайших матчах сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенную заявку команды.
Учись, Даня! Как Хачанов отомстил Кирьосу за Медведева и вышел в полуфинал US Open
Российская сенсация на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке: Карен Хачанов в упорнейшем, пятисетовом матче обыграл австралийца Ника Кирьоса - того самого, что в предыдущем раунде лишил Даниила Медведева титулов чемпиона US Open и первой ракетки мира.
У Мбаппе с Холандом 2:2, у Бензема травма, а Тедеско с Донецком наиграл на увольнение. Лига чемпионов началась с сюрпризов
Групповой этап Лиги чемпионов стартовал с сенсации: «Челси» проиграл в гостях загребскому «Динамо» (0:1). Но центральный матч был сыгран в Париже.
«Хорошее настроение» Туктамышевой и возрождение Алиева. Как звезды фигурного катания открыли сезон в Петербурге
На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге новые программы представили Елизавета Туктамышева и другие лучшие фигуристы города.
«Локо» капут? Почему в Черкизове назрела очередная «чистка»
После 8-го тура РПЛ «Локомотив» уволил Марвина Комппера, однако это явно не последняя перестановка в тренерском штабе клуба.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика