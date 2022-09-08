Газизов заявил, что перед «Уфой» не стоит цель вернуться в РПЛ по итогам сезона-2022/23

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о том, какова главная цель клуба на сезон-2022/23.

Отметим, что после восьми сыгранных туров в Первой лиге команда из Башкортостана занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

– Учитывая оставшийся состав, будут ли корректироваться цели на сезон? Цель на сезон – сохранить «Уфу». О выходе в Российскую Премьер-Лигу речи не идет? Нет, – цитирует Газизова «РБ-Спорт».

Добавим, что 11 сентября уфимцы сыграют в гостях против «СКА-Хабаровска».