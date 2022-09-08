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Тен Хаг прокомментировал четыре подряд победы «Манчестер Юнайтед»

Сегодня манкунианцы стартуют в Лиге Европы.
08 сентября 2022 16:23
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы против испанского «Реал Сосьедад».

«Мы хотим побеждать в каждом матче и в каждом турнире. Именно такой менталитет нужен «Манчестер Юнайтед». На групповом этапе нам нужно попасть в топ-2, чтобы выйти в плей-офф.

Эти матчи всегда особенные. Приятно соревноваться с хорошими клубами из разных стран с разными стилями и системами. Я действительно с нетерпением жду этого.

Четыре победы подряд? Мы прогрессируем, но это уже позади, мы должны с нетерпением ждать следующей игры», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, что встреча пройдет в Манчестере, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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