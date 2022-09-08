Тен Хаг прокомментировал четыре подряд победы «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы против испанского «Реал Сосьедад».

«Мы хотим побеждать в каждом матче и в каждом турнире. Именно такой менталитет нужен «Манчестер Юнайтед». На групповом этапе нам нужно попасть в топ-2, чтобы выйти в плей-офф.

Эти матчи всегда особенные. Приятно соревноваться с хорошими клубами из разных стран с разными стилями и системами. Я действительно с нетерпением жду этого.

Четыре победы подряд? Мы прогрессируем, но это уже позади, мы должны с нетерпением ждать следующей игры», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, что встреча пройдет в Манчестере, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.