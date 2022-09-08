Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски признан лучшим игроком по итогам прошедших на этой неделе матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отметим, что в среду, 7 сентября, польский игрок отличился хет-триком в домашней встрече с Викторией из Пльзени (5:1).
В голосовании нападающий опередил вингера «Баварии» Лероя Сане, форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и полузащитника «Наполи» Петра Зелиньски.
Добавим, что Левандовски пополнил состав «Барселоны» прошедшим летом, подписав с командой четырехлетний контракт. Сумма его трансфера из «Баварии» составила 45 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов. Всего за испанцев форвард провел пять матчей, забив восемь голов.
источник: UEFA (УЕФА)