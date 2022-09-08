Темников перешел из «Торпедо» в «Уфу»

Защитник Иван Темников и московское «Торпедо» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Футболист стал игроком «Уфы», о чем сообщила клубная пресс-служба башкирцев.

Добавим, что всего с начала прошлого сезона Темников провел 35 матчей в составе автозаводцев, в которых забил три мяча и сделал семь голевых передач.

После восьми туров РПЛ «Торпедо» с одним очком замыкает турнирную таблицу.

«Уфа» провела столько же матчей в Первой лиге и с восемью очками занимает 15-е место. Ранее в прессе сообщалось о финансовых проблемах команды, которой нужны средства, чтобы доиграть текущий сезон.