Агент бывшего защитника «Краснодара» Спаича заявил, что Урош хочет вернуться в Россию

Футбольный агент Стеван Микович, представляющий интересы бывшего защитника «Краснодара» Уроша Спаича, заявил, что игрок хочет вернуться в Россию. На данный момент футболист пребывает в статусе свободного агента по того, как у него истек контракт с турецким клубом «Касымпаша».

«К зиме он восстановится, и мы будем разговаривать, в том числе, и с российскими клубами. Спаич хотел бы продолжить в России, ему нравится страна», - приводит слова Миковича «РБ-Спорт».

Напомним, что Спаич выступал за «Краснодар» с 2018 по 2022 год. Всего он провел за «быков» 76 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.