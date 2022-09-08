Игрок «Зенита» Столбов перешел в «Енисей»

Полузащитник питерского «Зенита» Кирилл Столбов перешел в красноярский «Енисей».

Как сообщает пресс-служба сибиряков, игрок будет выступать за команду на правах аренды до конца текущего сезона. В случае выхода красноярцев в РПЛ клуб получает опцию продлить соглашение еще на год.

В текущем молодежном первенстве России Столбов провел восемь матчей в составе «молодежки» «Зенита», в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

После восьми туров «Енисей» с 13 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.