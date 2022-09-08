Грэм Поттер согласовал пятилетний контракт с «Челси»

Новым главным тренером «Челси» станет наставник «Брайтона» Грэм Поттер. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, стороны уже согласовали пятилетний договор. О назначении специалиста объявят в течение нескольких часов.
Также сообщается, что владелец «синих» Тодд Бели хотел видеть у руля команды именно Поттера.
Напомним, 47-летний англичанин тренирует «Брайтон» с 2019 года. В нынешнем сезоне АПЛ его команда идет на четвертом месте, набрав 13 очков.
Ранее «Челси» уволил немецкого тренера Томаса Тухеля, с которым команда выигрывала Лигу чемпионов.
источник: «Советский спорт»