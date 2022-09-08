Гол Мбаппе в матче с «Ювентусом» признана лучшим мячом недели в Лиге чемпионов

Гол нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в матче против итальянского «Ювентуса» признан лучшим мячом первого тура группового этапа турнира, сообщает пресс-служба УЕФА.
Напомним, форвард оформил дубль и помог своей команде добиться победы со счетом 2:1.
Лауреатом стал первый гол француза, забитый им с передачи Неймара на пятой минуте встречи. Второй мяч Мбаппе отправил в ворота итальянцев на 22-й минуте. Во втором тайме туринцам удалось отыграть один мяч благодаря ошибке голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы, однако большего гостям добиться не удалось.
источник: UEFA (УЕФА)