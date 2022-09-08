Поттер - о назначении в «Челси»: Я очень горжусь, это фантастический клуб

Новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился эмоциями после назначения в лондонский клуб. Наставник подписал пятилетнее соглашение.

«Я очень горжусь и рад представлять «Челси», это фантастический футбольный клуб. Я очень рад сотрудничать с новой группой владельцев «Челси» и с нетерпением жду встречи и работы с интересной группой игроков», - приводит слова специалиста пресс-служба «аристократов».

Напомним, что накануне в оставку был отправлен Томас Тухель после поражения в Лиге чемпионов от загребского «Динамо» (0:1). Он возглавлял »Челси» с января 2021 года. «Синие» под его руководством выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.