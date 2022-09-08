«Металлург» в овертайме уступил «Амуру», потерпев второе поражение кряду в КХЛ

«Металлург» на своей площадке уступил «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу хабаровского клуба.

В составе хозяев отличились Николай Голдобин, Анатолий Никонцев, Данила Юров и Джош Керри.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Михала Йордана, Ярослава Лихачева, Вячеслава Грецкого, и дублем Ивана Николишина .

В следующем матче «Металлург» примет дома «Спартак» (10 сентября), а «Амур» сыграет в Хабаровске против «Куньлуня» (13 сентября).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» – «Амур» – 4:5 (2:0, 0:1, 2:3, 0:1)

Голы:

1:0 – Голдобин (Юров), 12:06

2:0 – Никонцев (Зернов), 14:04

2:1 – Йордан (Николишин), 21:20

3:1 – Юров (Яковлев, Земченок), 41:37

3:2 – Лихачев (Слепец), 41:42

4:2 – Керри (Лайпсик), 51:23

4:3 – Грецкий (Корягин), 53:51

4:4 – Николишин (Руденков), 59:35

5:4 – Николишин (Руденков), 60:20