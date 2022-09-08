«Металлург» в овертайме уступил «Амуру», потерпев второе поражение кряду в КХЛ

«Металлург» на своей площадке уступил «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу хабаровского клуба.
В составе хозяев отличились Николай Голдобин, Анатолий Никонцев, Данила Юров и Джош Керри.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Михала Йордана, Ярослава Лихачева, Вячеслава Грецкого, и дублем Ивана Николишина .
В следующем матче «Металлург» примет дома «Спартак» (10 сентября), а «Амур» сыграет в Хабаровске против «Куньлуня» (13 сентября).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» – «Амур» – 4:5 (2:0, 0:1, 2:3, 0:1)
Голы:
1:0 – Голдобин (Юров), 12:06
2:0 – Никонцев (Зернов), 14:04
2:1 – Йордан (Николишин), 21:20
3:1 – Юров (Яковлев, Земченок), 41:37
3:2 – Лихачев (Слепец), 41:42
4:2 – Керри (Лайпсик), 51:23
4:3 – Грецкий (Корягин), 53:51
4:4 – Николишин (Руденков), 59:35
5:4 – Николишин (Руденков), 60:20