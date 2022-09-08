Хави – об уходе Месси: Теперь у «Барселоны» есть другие игроки

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не стал скрывать, что на «Камп Ноу» по-прежнему скучают по форварду Лионелю Месси, который перешел в «ПСЖ».

При этом специалист заявил, что теперь в истории каталонского гранда началась новая глава.

«Мы не перестанем грустить из-за ухода Месси, ведь он лучший футболист в истории. Однако, теперь у нас есть другие игроки, которым суждено войти в историю, но это не будет легко», – заявил Хави спортивному порталу.

Напомним, Лионель Месси выступал за первый состав «Барселоны» с 2005 по 2021 годы. Он ушел из команды, поскольку не смог продлить контракт из-за финансовых ограничений Ла Лиги.